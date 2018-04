CVM apura omissão da Bolsa de Futuros A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu inquérito administrativo para apurar omissão da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) em várias investigações realizadas pelo órgão, entre elas a manipulação com contratos de Ibovespa Futuros feita pelos Bancos FonteCindam e Marka, em 1998. Os envolvidos, entre eles o ex-banqueiro Salvatore Alberto Cacciola, dono do Marka, foram absolvidos por falta de provas. O caso ganha dimensão quando se lembra que, menos de um ano depois, essas duas instituições estavam envolvidas no escândalo que provocou a queda do economista Chico Lopes da presidência do Banco Central. O desgaste entre a BM&F e a CVM tende a ser maior de agora em diante. Após a entrada em vigor da nova Lei das Sociedades Anônimas em março, a bolsa passou para a tutela da autarquia, que agora vai fiscalizar suas operações. Abertura de inquérito é a primeira providência tomada pela CVM. A autarquia alega não conseguir investigar em profundidade as suspeitas de operações irregulares em função do arquivamento precário das ordens de compra e venda feitas na bolsa. ?As instituições foram liberadas pela BM&F de preencher as ordens de compra ou venda no mesmo momento em que são dadas. Isso só é feito no final do dia, o que dificulta a identificação dos participantes e atrapalha as investigações", explicou Marcelo Trindade, responsável pela abertura do inquérito na CVM. O diretor concedeu a entrevista à Agência Estado, na última sexta-feira, horas antes de deixar o cargo. Sua saída da instituição havia sido anunciada há cerca de um mês - antes, portanto, da abertura do inquérito, no último dia 16 -, por motivos pessoais, segundo afirmou. Trindade argumenta que a autarquia entendeu ser melhor investigar a própria bolsa do que correr atrás das instituições financeiras, e depois se deparar com essas falhas. Ele explica o que está ocorrendo nas investigações que envolvem a Bolsa de Mercadorias & Futuros: ?As corretoras apresentam uma carta em que a BM&F as libera de registrar as operações no momento em que são fechadas. Isto não deveria ocorrer, porque o regulamento da bolsa diz que se tem de anotar, na hora, as ordens.? Já o presidente da BM&F, Manoel Félix Cintra Neto, argumenta que isso é tecnicamente impossível e que a CVM só está fazendo a exigência agora por desconhecer o funcionamento da bolsa de futuros, que não é semelhante ao da Bolsa de Valores de São Paulo. Cintra Neto afirma que esta carta é antiga, data de 1990, e em seu texto é comunicada a impossibilidade do trabalho ser feito de forma simultânea, como ocorre nas operações em bolsas de valores. Nas bolsas de valores, as corretoras trabalham com um relógio datador, no qual fica registrado o exato momento em que as ordem são dadas. "Isto é uma questão técnica. Além do mais, a Bovespa tem um relógio datador porque opera em um mercado em que existe a figura do acionista minoritário. Isso não ocorre na BM&F . Não existe pessoa física. São todos maiores de idade e vacinados, não existe coitados nesse mercado", argumentou. Mesmo alegando impossibilidades técnicas, o presidente revelou que já vem estudando com a CVM formas de melhorar o sistema de arquivamento das ordens de compra e venda no pregão. O executivo é taxativo ao afirmar que a bolsa não pode ser responsabilizada pelo fracasso das investigações da autarquia. A dificuldade em investigar casos na BM&F foi expressa oficialmente no voto do relator do inquérito do caso Marka e FonteCindam, o diretor da CVM Wladimir Castelo Branco. No julgamento, ele afirma: "Em que pese a fundada suspeita da existência de irregularidades, temo que os precários controles de ordens apresentados pela BM&F tenham prejudicado a acusação, subtraindo valiosos elementos capazes de instruir devidamente o inquérito".