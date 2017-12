CVM: auditoria de aplicações via Internet A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou hoje a instrução nº 365, que trata da negociação de ações pela Internet. De acordo com a instrução, a Bolsa de Valores de São Paulo deve contratar auditoria de sistemas para atestar a transparência e confiabilidade das corretoras vinculadas ao sistema de negociação de ações pela Internet denominado "Home Broker". A diretora da CVM, Norma Parente, disse que é apenas uma medida de precaução Além disso, a auditoria também terá que atestar a correta divulgação das listagens de prioridade para execução das ofertas de compra e venda por essas sociedades. A deliberação entra vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.