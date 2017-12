CVM: auditoria para sistema Home Broker A deliberação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de n.º 365, publicada no Diário Oficial da União no dia 1.º de novembro, diz que a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) tem a obrigação de contratar auditoria de sistemas para atestar a transparência, confiabilidade e divulgação correta das listagens de prioridade para a execução das ofertas de compra e de venda de valores mobiliários dos clientes das sociedades corretoras vinculadas ao sistema de negociação das ações via Internet, denominado Home Broker. A medida foi tomada depois de uma denúncia feita por um investidor que declarou ter sido prejudicado ao atuar no mercado de opções de compra e venda de ações por meio de Home Broker. Ele não pode exercer a opção escolhida porque havia informações desencontradas na listagem fornecida pela Bovespa e pela corretora. De acordo com informações da assessoria de Imprensa da Bovespa, o processo de auditoria nas corretoras não pode ser feito no curto prazo. Isso porque são mais de 50 corretoras conveniadas com a Bovespa, que trabalham com o sistema de negociação pela Internet. E o primeiro passo será escolher a empresa que vai fazer auditoria nos sistemas dessas empresas.