CVM autoriza 29 fundos a vender ações da Vale A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) autorizou a criação de fundos para investimentos nas ações ON da Vale do Rio Doce. São oito fundos migração mútuos de privatização - FGTS Vale do Rio Doce; oito fundos de investimentos em ações da Vale do Rio Doce; e 13 fundos mútuos de privatização FGTS - Vale do Rio Doce. Veja a seguir a relação completa dos fundos aprovados. A primeira é dos fundos para migração dos que estão em Petrobrás; a segunda, da parcela que comprará os papéis em dinheiro; e a última, para quem vai usar o saldo do fundo de garantia. Fundos migração mútuos de privatização - FGTS Vale do Rio Doce BB FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO CAIXA FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO ITAU FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO ITAUBANCO FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO FINASA FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO FINASA FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO PLUS BRADESCO FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO BRADESCO FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO Fundos de investimentos em ações da Vale do Rio Doce BB FIA VALE DO RIO DOCE CAIXA FITVM VALE DO RIO DOCE ITAU PERSONNALITÉ FIA VALE DO RIO DOCE ITAU FIA VALE DO RIO DOCE FIA HSBC VALE DO RIO DOCE FINASA FIA VALE DO RIO DOCE BCN FIA VALE DO RIO DOCE BCN FIA VALE DO RIO DOCE Fundos mútuos de privatização FGTS - Vale do Rio Doce BB FMP - FGTS VALE DO RIO DOCE CAIXA FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE I CAIXA FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE II ITAU FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE ITAUBANCO FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE HSBC FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE FINASA FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE FINASA FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE BRADESCO FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE BCN FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE FUNDO FORÇA - BRADESCO FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE BRADESCO FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE PRIVATE I BRADESCO FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE PRIVATE