CVM coloca no site informação de oferta de ações A partir de segunda-feira, a Comissão de Valores Mobiliário (CVM) passa a colocar informações sobre Ofertas Públicas de Aquisição de Ações (OPA) em seu site na Internet (ver link abaixo). As informações poderão ser acessadas no item "Registro de Ofertas Públicas". Antes os dados estavam disponíveis apenas em material impresso. A mudança veio a reboque da nova instrução da CVM 361 e visa facilitar a decisão do investidor alvo dessas ofertas.