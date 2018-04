CVM confirma disparada nos papéis do BB; apurações em 10 dias A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) termina nos próximos 10 dias a identificação de todas as operações com ações do Banco do Brasil feitas dias antes do anúncio da venda de 16% da participação do governo na instituição. A autarquia investiga suspeita de uso de informações privilegiadas com ações do BB na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) este mês. O volume atípico e a disparada no preço dos papéis do banco acenderam a luz amarela e fizeram as ações caírem na malha fina da CVM. Mas, apenas após uma investigação mais minuciosa será possível avaliar a necessidade ou não da abertura de um inquérito administrativo para julgar se houve pessoas beneficiadas com uso de informação privilegiada. Os indícios, segundo fontes que acompanham o processo, são muitos. É bom lembrar que as ações do BB subiram 25,7% somente em abril, contra uma alta de apenas 2,8% do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). A CVM já informou que pediu ao BB para explicar se alguém teve acesso à informação privilegiada sobre a oferta do governo. Já nas ofertas global com ações da Petrobras e da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), a autarquia não identificou movimentos atípicos com os papéis das duas companhias.