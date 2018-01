CVM critica constante vazamento de informações no mercado A Comissão de Valores Mobiliário (CVM) vai pedir o apoio da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) para tentar acabar com os constantes vazamentos de informações em operações de fusão, aquisição e incorporação no mercado de capitais brasileiros. O mais recente foi identificado na fusão das duas maiores lojas de comércio eletrônico do País, a Americanas.com e o Submarino. Somente nos últimos 30 dias, as ações do Submarino subiram cerca de 30%, bem acima dos 8,5% registrados pelo Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). A operação também chegou a ser veiculada com detalhes nos jornais antes da divulgação de fato relevante pelas empresas. "O que deveria ser considerado uma exceção está virando regra. Isso é dramático", reclamou o presidente da CVM, Marcelo Trindade. Segundo ele, é preciso convencer as instituições de classe que um possível agravamento desse quadro pode "acarretar uma perda de credibilidade e de valor para o mercado brasileiro." A idéia é estender o debate também à Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) e o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (Cesa). "Os agentes sérios de mercado precisam entender que qualquer operação, por mais meritória que possa ser, fica ofuscada por um vazamento de informações, e que fatos como esses criam um sério risco de dano de imagem para as próprias empresas, os profissionais envolvidos e o mercado brasileiro como um todo", ressaltou. Trindade acredita que o rápido crescimento do mercado de capitais brasileiro nos últimos anos não foi acompanhado por uma qualificação adequada dos profissionais que atuam na área. O que, segundo ele, abre espaço para um aumento nas suspeitas de vazamento de informação no País. Além de buscar uma medida preventiva, o presidente da CVM quer ainda intensificar a fiscalização no setor. "Queremos punir não só quem negocia a informação. Mas também quem não consegue preservá-la, e quem não a divulga, ainda que em estado preliminar, quando surgem os sinais de que ela saiu de controle", garantiu. E completou: " As normas são claríssimas sobre esse dever e devem ser respeitadas." Segundo Trindade, é importante também acelerar as investigações para que as possíveis punições sejam mais rápidas.