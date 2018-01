CVM decide hoje caso Telefónica A Telefónica de Espanha já entregou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) todos os documentos exigidos pela autarquia para aprovação do lançamento de R$ 24,7 bilhões em Brasilian Depositary Receipts (BRDs). A aprovação da CVM pode sair ainda hoje. Na última sexta-feira, a Securities and Exchange Commission (SEC) - correspondente à CVM no Brasil - já deu o aval para a operação de troca de ações da Telesp por papéis da empresa espanhola no mercado americano. Para quem preferir manter suas ações, a empresa dará o porcentual correspondente ao papel em BDRs da empresa espanhola. A relação de troca anunciada é de 48 ações de Telefónica S/A para cada 37.000 ações preferenciais de Telesp, e de 36 ações de Telefónica S/A para cada 46.000 ações ordinárias de Telesp. Os papéis da Telefónica também serão negociados na Bovespa, assim como a Telesp, que continuará no pregão. A empresa aguarda apenas o sinal verde da CVM brasileira para iniciar uma intensa campanha publicitária para esclarecer os acionistas sobre a operação. A empresa organizou ainda uma central de informações que vai atender por telefone os acionistas para tirar dúvidas. A empresa está organizando um grupo de bancos, para localizar os pequenos acionistas, que compraram planos de expansão e levaram as ações sem querer. O acionista deve ficar atento à esta troca de ações da Telesp por recibos da Telefónica. Se o volume de troca for proporcionalmente grande, as ações da Telesp que não forem trocadas vão perder liquidez, ou seja, vão ficar com maior grau de dificuldade de negociação. Isso pode ser péssimo para o acionista, porque o mercado costuma derrubar o preço de ações com pouca liquidez, mesmo quando o resultado das empresas está bom. Por outro lado, aceitar a troca implica trocar uma empresa que se conhece mais no Brasil, caso da Telesp, por uma empresa de atuação internacional. Diversos analistas no Brasil estão sentindo dificuldades em recomendar a troca por isso.