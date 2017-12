CVM defende uso de FGTS em fundo de ações do BNDES O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Luiz Leonardo Cantidiano, defendeu hoje o uso do FGTS no fundo de índice que será lançado pelo BNDES para capitalizar a instituição. O BNDES anunciou essa semana que pretende lançar em janeiro na Bovespa um fundo indexado ao IBX-50, composto por ações que hoje já fazem parte da carteira do banco. "Acho salutar criar mecanismos de levar ao mercado papéis que hoje estão entesourados no banco", afirmou. Segundo ele, o uso do FGTS poderia trazer benefícios para o mercado de capitais, que já demonstrou interesse nesse tipo de venda durante a oferta de ações da Petrobras e da Vale do Rio Doce. Cantidiano destacou que a venda deve ser feita de forma ordenada para não trazer impactos e deprimir o preço dos papéis. A intenção do BNDES é vender as cotas do fundo em duas ou três etapas. O objetivo é colocar R$ 1,5 bilhão em cotas do fundo, que será composto por 50 ações que estão na carteira do BNDES e fazem parte do IBX-50.