CVM denuncia intermediação irregular O superintendente de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Roberto Tadeu Antunes Fernandes, anunciou que a autarquia publicará novas deliberações com nomes de pessoas que atuam irregularmente na intermediação de valores mobiliários. Ontem, vinte e sete pessoas tiveram seus nomes publicados em deliberações por prestarem serviços na área de administração de carteiras ou na administração de valores sem a autorização da autarquia. Fernandes explicou que os integrantes dessa relação foram descobertos de várias maneiras - denúncias de ex-clientes que se sentiram lesados na contratação dos serviços, denúncias de agentes que atuam no sistema de custódia das ações escriturais e a própria fiscalização da CVM junto às corretoras e distribuidoras de valores. O superintendente disse ainda que nenhuma delas realizava operações pela Internet. Ele disse, no entanto, que houve casos de corretores que anunciaram na rede seus serviços na área de administração de carteiras. "Se a pessoa for registrada na CVM, ela pode usar a Internet para fazer divulgação. O que não pode é anunciar um trabalho para o qual não se está autorizado a fazer". Fernandes alertou para o perigo de se contratar um agente não-autorizado para administrar valores mobiliários. "Se o profissional é legalizado, a CVM tem o poder de verificar e checar. Mas se ele atua à margem da lei, os riscos são imensos".