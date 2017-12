CVM deve aprovar 10 fundos carteira-livre A disputa das instituições financeiras pelos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aplicados em ações da Petrobras já começou. O gerente de credenciamento de investidores institucionais da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Luís Felipe Lobianco, disse que a autarquia já aprovou a criação de um fundo FGTS de carteira livre para receber os recursos. Ele não revelou o nome da instituição financeira responsável pela carteira. Segundo Lobianco, há outros dez processos em análise, sendo que cinco ou seis devem receber autorização de funcionamento até a próxima semana. Os investidores que aplicaram parte do FGTS em ações da Petrobras, na oferta pública promovida pelo governo em meados do ano passado, poderão, a partir do dia 17 de agosto, escolher outras opções de investimento. Eles poderão voltar para o FGTS ou migrar para novos fundos, criados para receber esse tipo de recurso. Esses fundos terão investimento mínimo de 51% em ações de qualquer companhia, podendo o restante ser aplicado em renda fixa. Segundo Lobianco, boa parte dos fundos em análise na autarquia reproduz o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa. Ele disse que também há alguns que visam manter uma aplicação maior em renda fixa. O que pode limitar os investimentos em renda fixa é a tributação. De acordo com Lobianco, se um fundo tiver mais de 33% dos recursos aplicados em renda fixa, estará sujeito à tributação desse tipo de investimento - Imposto de Renda de 20%. No caso da renda variável, a alíquota do Imposto de Renda é de 10%. Para o gerente da CVM, a constituição de cerca de dez novos fundos é suficiente para dar "bastante opção ao investidor". Ele lembrou que a aprovação das carteiras não implica o funcionamento de todas elas. "Na oferta do ano passado, cerca de 90 fundos foram aprovados, mas somente 56 entraram efetivamente em funcionamento."