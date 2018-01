CVM disciplinará o anúncio de fatos relevantes A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deverá divulgar nas próximas duas semanas a instrução de número 31, que disciplina o anúncio de fatos relevantes ao mercado pelas companhias abertas. A informação é de Marcelo Fernandez Trindade, diretor da autarquia. A instrução já passou por audiência pública e agora está com a diretoria da CVM. Um entrave à divulgação da nova instrução era o fato de o texto ter algumas interfaces com a nova Lei das Sociedades Anônimas, que tramita no Congresso Nacional. Trindade afirmou, no entanto, que a CVM já fez os ajustes necessários, principalmente no trecho que trata do uso de informações privilegiadas ("inside information"), para que não haja conflito com a Lei das S.As. "Não foi necessário retirar nenhum ponto da instrução. Só fizemos pequenos ajustes" , diz o diretor. Segundo ele, a instrução já está pronta para entrar em vigor.