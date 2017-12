CVM divulga cartilha dos fundos com FGTS A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou há pouco que preparou uma cartilha explicando o funcionamento do fundo mútuo de privatização com recursos do FGTS, do Clube de Investimento-FGTS e do fundo mútuo de privatização FGTS-carteira livre. Na cartilha, a autarquia apresenta algumas características especiais da oferta de venda de ações ordinárias de emissão da Petrobrás. A CVM inicia amanhã a distribuição de cerca de 3.600 exemplares da cartilha para o público constante do seu "mailing list". Confira nos links abaixo mais matérias sobre o assunto e as regras para os fundos de privatização com ações da Petrobras.