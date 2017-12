CVM divulga novas empresas irregulares A Comissão de Valores Mobiliários - CVM - colocou à disposição em seu site (veja link abaixo) a nova lista de pessoas e empresas que atuavam irregularmente no mercado financeiro, contrariando o art. 15 da Lei nº 6.385, a qual é responsável pelo regulamento das atividades no mercado financeiro. Foram incluídas à lista antiga a empresa Juiz de Fora Empreendimentos e Participações Ltda., Ana Cláudia Dornellas Estevão, Ludmila de Fátima Pereira e Antônio Carlos da Silva Estevão, Leonardo Peixoto Estevão e Alexandre Peixoto Estevão. De acordo com a Comissão, essas pessoas e empresas compravam e vendiam valores imobiliários sem o registro da autarquia e estarão sujeitos à multa diária de R$ 500 mil caso voltem a operar no mercado em situação ilegal.