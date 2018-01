CVM diz que Petrobrás deve fazer oferta pública A incorporação da BR Distribuidora pela Petrobras corre o risco de não sair do papel. Ontem, o colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) manteve determinação da área técnica e determinou que a Petrobras faça uma oferta pública para fechar o capital da distribuidora antes da incorporação. O presidente da CVM, José Luiz Osorio, disse que a operação de transferência de 100% do capital da BR, tal como estava desenhada, continha conflito de interesse. "Era uma operação em que a controladora incorporaria a controlada, mas o controlador de ambos era o mesmo, a União." Com a decisão, a expectativa de analistas é de que a Petrobras cancele o processo. O diretor financeiro da estatal, Ronnie Vaz Moreira, já havia afirmado que a empresa não prosseguiria com a operação se fosse obrigada a fazer uma oferta pública. Em nota divulgada ontem, a empresa informou que a decisão da CVM será levada ao conselho de administração. A autarquia exigiu ainda que a estatal divulgue fato relevante informando aos investidores se pretende manter a operação. Segundo a CVM, o importante é que as regras para o fechamento de capital da BR sejam seguidas. A intenção é dar oportunidade ao acionista minoritário de se manifestar sobre o fechamento de capital da companhia por meio da adesão ou não à oferta pública. Analistas também apontam outros problemas, como a relação de troca das ações oferecidas pela controladora, que pode servir de base para o preço da oferta pública. Seriam trocadas 20 mil ações da BR por 12 papéis da estatal, sendo 7,0068 ordinários e 4,9932 preferenciais. Essa relação, decidida quando os números da BR não espelhavam a melhora verificada em seu balanço, resultaria em perdas para os acionistas minoritários.