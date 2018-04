CVM e Ministério Público abrem ação civil no caso Ipiranga A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) anunciou no final da quinta-feira, 19, que abriu, junto com o Ministério Público Federal, ação civil pública de responsabilidade contra os suspeitos de negociar ações do grupo Ipiranga com informação privilegiada. O processo foi iniciado na 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro, informou a CVM em nota, por "danos causados aos titulares de valores mobiliários e aos investidores do mercado, por utilização de informação privilegiada". Os réus do processo são investidores que tiveram ações ordinárias do grupo Ipiranga compradas antes do anúncio da venda de seus ativos para Petrobras, Braskem e grupo Ultra, e vendidas após a operação, ou que tiveram barrados o produto da vendas das ações por conta de medidas cautelares dos dois órgãos. Em 19 de março, as três empresas anunciaram a compra, por cerca de 4 bilhões de dólares, dos ativos do grupo Ipiranga. As ações da empresa adquirida tiveram oscilações relevantes antes do anúncio oficial da aquisição, o que levou a CVM e o Ministério Público a bloquearem algumas operações na Bovespa. Entre as operações, quatro das 23 pesquisadas foram identificadas como prováveis casos de uso de informação privilegiada. A CVM informou que a investigação do caso continua.