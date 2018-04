CVM estuda com o MP intervenção na Bombril A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estuda com o Ministério Público (MP) uma espécie de intervenção na Bombril. A intenção é eliminar os problemas que a empresa tem causado aos acionistas minoritários. "Queremos algo maior do que apenas inquéritos e multas", afirmou o presidente da autarquia, Luiz Leonardo Cantidiano. "Isso é uma surpresa, não entendo os objetivos da CVM", disse a diretora financeira da Bombril, Claudia Musto. "Estamos trabalhando corretamente e queremos dar toda a transparência aos minoritários." Cantidiano não revelou os detalhes da estratégia que vem sendo desenhada, mas adiantou que uma das opções seria suspender o direito de voto dos atuais administradores. O caso Bombril foi parar nas mãos do MP quando a companhia descumpriu um termo de compromisso firmado com a CVM, em dezembro de 2000. A autarquia apurava irregularidades por meio de um inquérito administrativo nas operações de compra e venda entre as companhias do grupo. O principal item do termo era uma oferta pública para fechar o capital. A companhia se comprometeu a comprar as ações por R$ 19,50, mas a operação não foi realizada - atualmente os papéis valem cerca de R$ 6,70. A empresa argumenta que não realizou a oferta porque os recursos dependiam da venda de ativos para a Clorox, negócio que foi anunciado, mas não se concretizou. A CVM retomou o inquérito e multou o empresário Sérgio Cragnotti em R$ 62 milhões em abril deste ano, a maior penalidade já aplicada. O órgão julgou que houve abuso de poder do controlador. A diretora financeira da Bombril disse que a empresa está disposta a resolver a questão com os minoritários. "Nós vamos realizar a oferta pública e fechar o capital até o final do ano", disse Claudia, que faz parte da nova administração da companhia, instalada em junho. Segundo ela, o fechamento de capital é o caminho viável, já que pode colocar um ponto final no conflito societário. "Isso não significa que não damos importância ao mercado. Ao contrário, acho que poderemos voltar a abrir o capital daqui a alguns anos." Ontem, a Bombril anunciou que vai pagar os dividendos de 2000, que estavam atrasados. Os acionistas receberão R$ 14,146 milhões no dia 21 de agosto - o pagamento estava marcado inicialmente para 25 de abril. A nova administração da Bombril tem como objetivo reorganizar a companhia. O executivo Gianni Grisendi assumiu como diretor superintendente, depois de passar dois anos na Telecom Italia e 24 anos na Parmalat.