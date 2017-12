CVM faz exigências à 4a emissão da Boi Gordo A quarta emissão de Contratos de Investimento Coletivo (CICs) da Fazendas Reunidas Boi Gordo ainda não foi aprovada. O pedido foi feito pela empresa no dia 1º de junho e, segundo informação da Assessoria de Imprensa da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o processo caiu em exigência, ou seja, a empresa terá que cumprir algumas solicitações adicionais. Nem a CVM nem a empresa, até o momento, esclareceram quais são estas exigências. O prazo para a primeira análise da autarquia terminou no dia 30 de junho e agora a Fazendas Reunidas Boi Gordo terá 60 dias para atender as solicitações feitas pela CVM. Segundo a Assessoria de Imprensa da Boi Gordo, a empresa quer atender estas exigências o mais rápido possível. A partir do cumprimento das exigências, a CVM terá mais 30 dias para dar um parecer final. Ou seja, o prazo máximo para que os CICs referentes à quarta emissão da Boi Gordo sejam aprovados é o dia 28 de setembro. O valor total da emissão solicitada pela Boi Gordo é de 7.041.969 arrobas. Até lá, a Boi Gordo terá que honrar em dinheiro o vencimento dos CICs referentes a emissões anteriores, já que não possui novos contratos para reaplicação dos recursos de investidores, afirma o analista de mercado da CVM, Raul Portugal. Caso a quarta emissão já tivesse sido aprovada, o investidor teria a opção de renovar a aplicação. A Boi Gordo já vem pagando os contratos em dinheiro desde março, quando começaram a vencer os títulos referentes à primeira emissão. Em março venceram contratos de 56.743 arrobas; em abril, 497.398 arrobas; e, em maio, 398.417 arrobas. A Assessoria de Imprensa da Boi Gordo informou que todos estes contratos já foram resgatados em dinheiro. A CVM confirma que não há nenhuma reclamação de investidor junto à autarquia. Já no mês de junho venceram contratos de 321.353 arrobas. Em relação a estes títulos, a empresa tem 30 dias para efetuar o pagamento do resgate, a partir do vencimento do título, segundo cláusula descrita em contrato e garantida pelas regras da CVM para investimento em engorda de animais. Segunda emissão começa a vencer em agosto Os dados da CVM revelam que os vencimentos da segunda emissão de contratos feitos pela empresa em fevereiro do ano passado começam a vencer a partir de agosto de 2001 e vão até fevereiro de 2002. Na segunda emissão, foram vendidas 8 milhões de arrobas de boi e os resgates totalizam 9.888.972 arrobas. Deste total, 71.696 arrobas são referentes a contratos com vencimento em agosto e 4.102.252 arrobas relativas a setembro. Levando-se em conta o prazo máximo para a aprovação da quarta emissão dos títulos, é possível que a empresa também tenha que pagar em dinheiro o resgate destes contratos que vencem em agosto e setembro.