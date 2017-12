CVM fiscaliza engorda de animais A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) fiscaliza o segmento de investimento coletivo em engorda de animais. É o caso dos chamados contratos de boi gordo, embora o investidor possa aplicar seu dinheiro na engorda de outros animais. Mas isso não é garantia de retorno do investimento. A CVM responde pelo cadastramento das empresas e pela aprovação dos contratos e prospectos de venda das empresas que emitem títulos destes investimentos em engorda de animais. Além disso, é responsável pela fiscalização destas empresas, que devem entregar seus estatutos e demonstrativos financeiros. A Comissão também é responsável pela análise anual da situação financeira da empresa e pelas intervenções, se necessárias. Se a empresa não honrar seus títulos, a CVM pode cancelar novas emissões. As medidas servem para evitar que uma empresa sem condições financeiras atue no mercado. Risco é do investidor Em caso de prejuízos, no entanto, a CVM não tem qualquer responsabilidade. Fraudes, má gestão ou baixo nível de rendimento são riscos do investidor. A CVM não cobre perdas. De forma que o investidor deve verificar com cuidado se o retorno do investimento vale o risco, e qual a idoneidade da empresa que vende estes contratos. Veja mais informações sobre os contratos de engorda de animais no link abaixo.