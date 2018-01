CVM: fiscalização rigorosa das empresas A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) vai fechar o cerco sobre as empresas que não demonstrarem nos balanços os benefícios que recebem do Refis ou incentivos fiscais. A autarquia trabalhou em conjunto com a Receita Federal na elaboração de um ofício circular, já enviado às empresas, com alertas sobre os principais pontos que serão destacados na análise das demonstrações financeiras divulgadas a partir de 15 de fevereiro. Outra questão polêmica abordada é a contratação de auditores independentes. Segundo o presidente da CVM, José Luis Osório, a autarquia "tem lutado" pela distinção entre auditoria e consultoria, para maior isenção dos auditores. Esse tema aparece no ofício como "conflitos de interesse" vinculados à contratação de mesma empresa como consultora e auditora independente. O presidente da CVM afirmou que as empresas não têm fornecido informações claras sobre partes relacionadas, não dando ênfase aos valores das transações e sem destaque para as condições em que essas transações foram realizadas. Para ele, esses procedimentos incompletos prejudicam as informações para os acionistas minoritários e, portanto, ferem as regras da boa governança corporativa (veja significado no link abaixo). As companhias que não cumprirem as regras poderão sofrer punições como republicação de balanços ou inquéritos administrativos.