CVM inabilita Arnaldo Souza de Oliveira por 15 anos A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou os principais indiciados no caso de irregularidades na gestão de negócios do Banco Nacional. O presidente da CVM, Marcelo Trindade, decretou pena de 15 anos de inabilitação na administração de companhias abertas ao principal executivo do Banco Nacional, Arnaldo Souza de Oliveira. O maior acionista do Banco, Marcos Catão de Magalhães Pinto, recebeu pena de 20 anos. A CVM também decidiu condenar a 10 anos de inabilitação o vice-presidente do Banco Nacional, Clarimundo José de Sant Anna. Foram absolvidos os ex-executivos do Nacional, Décio da Silva Bueno e Nagib Antônio, também indiciados no processo. O julgamento do Banco Nacional foi iniciado pela CVM em 12 de agosto, mas não havia sido concluído porque Trindade pediu vista ao processo para analisar com mais profundidade o papel dos indiciados na administração do banco. O Banco Nacional sofreu intervenção do Banco Central em 1995 devido a ocorrência de fraude nos números de seus balanços entre os anos de 1990 e 1995.