CVM: investigação de compra da GVT segue sob sigilo A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou esta noite que as investigações sobre a operação de aquisição do controle da GVT pela Vivendi prosseguem, mas o processo administrativo permanecerá sob sigilo legal. O comunicado da autarquia ocorre após a Telefônica comunicar que pediu informações à CVM sobre os resultados já alcançados e as providências adotadas a partir das investigações para apurar eventuais irregularidades no negócio. A operadora espanhola disputava a compra da GVT com a Vivendi, mas foi superada após os franceses anunciarem que adquiriram o controle da empresa em negociações privadas.