CVM investigará negócios com ações da Telemar Norte Leste A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) vai investigar a negociação atípica com os papéis da Telemar Norte Leste dias antes de a companhia anunciar a incorporação da operadora de telefonia celular do grupo, a Oi. Até a última quarta-feira, a Oi pertencia a holding Telemar. Segundo a autarquia, o movimento com os papéis foi atípico e caiu no filtro da CVM. O órgão vai analisar se houve vazamento de informação antes do anúncio oficial, que poderia ter motivado o aumento do volume de negócios com os papéis da Telemar Norte Leste. A CVM faz uma investigação preliminar para avaliar se haverá ou não necessidade de abrir inquérito administrado para apurar "insider information". O procedimento adotado será o mesmo da época em que a autarquia investigou o giro acima do normal com os papéis da Petrobrás dias antes de a ANP anunciar a descoberta de um poço gigante no Nordeste. Há pouco mais de um mês a CVM divulgou que naquele caso não houve irregularidades.