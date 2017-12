CVM lança manual sobre governança corporativa A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) lança este ano um manual sobre governança corporativa. A intenção é informar às companhias abertas as praticas de mercado consideradas positivas pelo órgão regulador e como elas devem seguir esse modelo. A CVM pretende também fazer um balanço de quantas empresas seguem as práticas e divulgar quem ainda não segue essa linha. Com isso, o diretor da autarquia Marcelo Trindade espera estimular os investidores a pagar um prêmio maior pelas companhias que aderirem às boas práticas de governança. Ele não quis adiantar detalhes sobre o manual, mas explicou que não terá regras punitivas, mas de encontro com o projeto do governo de estimular o mercado de capitais no País.