CVM libera TIM de oferta a minoritários Em reunião extraordinária ontem, o colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) liberou o consórcio Telco - controlador do grupo Telecom Italia - de realizar uma oferta pública de ações ordinárias da TIM Participações. A decisão contraria a área técnica do órgão que no fim de março determinou a obrigatoriedade da oferta. A interpretação da área técnica foi de que houve troca no controle da companhia quando a Telco adquiriu, em 2007, uma participação relevante na Telecom Italia, dona de 70% do capital da TIM no País. Para a autarquia, a Olimpia, apesar de deter apenas 18% do capital com direito a voto na Telecom Italia, exercia poder de controle na empresa que foi repassado às mãos da Telco. Pela legislação brasileira, quando há mudança no controle, os minoritários têm direito de receber 80% do valor pago na operação por suas ações.