CVM lista abusos contra minoritário Preocupada com o abuso de poder contra acionistas minoritários por parte de controladores de companhias abertas, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) relacionou 15 novos tipos de procedimento que considera abusivos em sua Instrução Normativa 323, de 19 de janeiro deste ano. Este é um dos destaques da última edição da Revista Bovespa. As companhias que infringirem as regras especificadas pela CVM vão responder a inquérito administrativo, e os infratores poderão ser suspensos do cargo de administrador ou conselheiro fiscal da companhia, entre outras penalidades. Segundo a revista Bovespa, as práticas abusivas listadas pela CVM vêm somar-se a oito já previstas na Lei das Sociedades Anônimas, de 1976. A Instrução Normativa 323 da CVM pune, entre outros, os seguintes abusos: realizar qualquer ato de reestruturação societária que seja de interesse exclusivo do acionista controlador; diluir injustificadamente a participação dos minoritários, por meio de aumento de capital, inclusive, mediante incorporação de empresas coligadas ao controlador ou por ele controladas, ou fixar o preço de emissão das ações em valores substancialmente elevados em relação à cotação em Bolsa ou de mercado de balcão organizado; comprar ou vender ações em mercado, ou privadamente, com o objetivo de cancelar o registro de companhia aberta.