CVM muda regra para os fundos FGTS A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) alterou a instrução dos Fundos Mútuos de Privatização Petrobrás-FGTS na semana passada. A novidade é a exigência de apresentação de balanços semestrais dos fundos aos clientes. Os administradores das novas aplicações - que a partir do dia 18 acolhem os investidores livres para migrar para fundos de ações carteira livre - serão obrigados a apresentar esses relatórios à autarquia e aos cotistas. A determinação possibilitará o acompanhamento da composição da carteira de papéis e a política de investimento do fundo. Os fundos de FGTS criados no ano passado para a oferta pública de ações da Petrobrás estarão desobrigados da divulgação desses balanços. As novas carteiras que sucederão os fundos FGTS após o vencimento da carência poderão acomodar qualquer tipo de ação, desde que respeitando o limite mínimo de 51% em renda variável. Os bancos HSBC, Sul América, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Itaú estão aprontando os novos produtos, que deverão ser apresentados daqui a duas semanas. Consultor aconselha vender ações da Petrobrás Antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro do dinheiro do fundo FGTS-Petrobrás após o término da carência, o consultor de investimentos e diretor-presidente da Money Maker, Fábio Colombo, aconselha que cada investidor leve em conta seu perfil. Para Colombo, o tamanho do patrimônio poderá determinar a capacidade de diversificação entre investimentos de renda fixa, ações e outros tipos de ativo. "No entanto, é preciso ter consciência de que, se entrarem no mercado de ações, os investidores deverão estar preparados para enfrentar as oscilações." Mas a opinião do especialista é que, em teoria, deve-se comprar ações na baixa de preço e vender na alta. "O lucro das ações da Petrobrás neste período está muito acima dos padrões razoáveis históricos e o bom senso indica a sua venda", afirma. Segundo dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), os fundos com recursos do FGTS renderam 71,21% e os fundos com recursos próprios, 72,10%, até sexta-feira.