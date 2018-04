CVM muda regras dos fundos de investimento A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) anunciou mudanças nas regras de marcação a mercado dos fundos de investimentos, que tinham sido definidas em 31 de maio. Estas regras trouxeram mais oscilação às cotas dos fundos e, nos dois primeiros meses de sua implantação, perdas a muitas carteiras. Com isso, muitos investidores se assustaram com a possibilidade de perdas e sacaram seus recursos dos fundos, direcionando-os a outras aplicações. No total, mais de R$ 50 bilhões foram sacados dos fundos desde o final de maio, segundo dados da Anbid (Associação Nacional dos Bancos de Investimento). Para evitar que os saques nos fundos continuem, a CVM está flexibilizando algumas regras da marcação a mercado. Estas novas normas devem reduzir o nível de oscilação de alguns fundos de investimento, o que poderá ter um efeito positivo sobre o comportamento dos investidores, no sentido de evitar que continuem sacando seu dinheiro destas carteiras para colocar em outras aplicações. Os fundos pós-fixados DI, que concentram sua carteira em títulos pós-fixados de curto prazo (menos de 365 dias) serão os mais beneficiados. Fundos DI que concentrem sua carteira em títulos de longo prazo serão menos beneficiados. No caso de fundos de renda fixa prefixada, o benefício também será reduzido, uma vez que poucos títulos pós-fixados compõem estas carteiras. Nova regra A partir desta quinta-feira, os títulos pós-fixados que tenham vencimento em menos de um ano não precisarão ser marcados a mercado, desde que o fundo tenha capacidade financeira para carregamento desses títulos até a data do vencimento. Neste caso, o gestor do fundo pode adotar a regra anterior, de marcação pela chamada curva do papel (veja abaixo como funcionam essas regras de marcação). As novas regras valem apenas para os títulos corrigidos por juros pós-fixados, contratados pela taxa Selic ou DI. O presidente da CVM, Luiz Leonardo Cantidiano, explicou que, no caso de fundos com papéis em carteira que tenham vencimentos em prazos variados, poderá haver troca de títulos de longo por curto prazo (vencimento até 365 dias), o que elimina a necessidade da marcação a mercado. Os títulos de longo prazo continuarão sendo marcados a mercado. A CVM definiu que apenas os fundos que tenham capacidade financeira para honrar saques dos cotistas sem ter de vender os papéis com vencimento em até 365 dias passarão a ficar livres da marcação a mercado. Ou seja, cabe ao gestor determinar a sua capacidade, sendo que a CVM vai monitorar os fundos por amostragem. "A CVM e o Banco Central vão continuar monitorando os fundos para checar se estão cumprindo as regras e se têm capacidade financeira". Segundo Cantidiano, a CVM concluiu, depois de três meses, que era necessário um aperfeiçoamento da regra, para benefício do mercado. Ele acredita que as medidas darão mais estabilidade para o mercado e poderão não somente interromper as ondas de saques nos fundos, como também estimular o retorno dos investidores para a aplicação. Mudança beneficia fundos com títulos de curto prazo A decisão da CVM vai beneficiar apenas a parte da carteira dos fundos de investimento de renda fixa que têm títulos pós-fixados com vencimento em até 12 meses. A parte das carteiras com títulos de longo prazo continuará sofrendo oscilações mais fortes. Em função disso, os bancos devem tentar trocar os títulos de longo prazo de suas carteiras por títulos mais curtos. O ex-diretor da Dívida Pública do Banco Central Carlos Thadeu de Freitas considera que "os papéis com mais de 12 meses vão micar e o Banco Central vai ter de entrar recomprando esses títulos". Os fundos de investimento que só possuem títulos pós-fixados de até um ano de prazo em carteira deixarão de ter prejuízos (oscilações negativas) com a medida da CVM. De acordo com Freitas, a medida é justa porque dá aos cotistas dos fundos o benefício de não marcar a mercado o título que vai ser carregado até o vencimento, no caso dos papéis de até 12 meses. Como funciona a marcação a mercado Com as novas regras da CVM, haverá dois tipos de procedimento para o cálculo diário do valor das cotas dos fundos: a marcação a mercado e a marcação pela curva do papel. A marcação a mercado considera nos seus cálculos o valor efetivo do título no dia, de acordo com a média dos negócios realizados com títulos similares. Esta regra é a mais realista, em termos de indicar de fato quanto o título vale. Este tipo de marcação, portanto, implica que o valor da cota pode subir ou cair, dependendo do movimento dos juros. Quando os juros sobem, o valor dos títulos cai, provocando uma perda imediata no valor da cota. Esta perda é recuperada ao longo do tempo, à medida que os fundos rendem juros mais elevados. A queda momentânea das cotas é a principal justificativa para a saída de investidores, que não estavam acostumados a este tipo de risco. A marcação pela curva do papel, por outro lado, considera o valor de compra do título mais a incorporação diária dos juros, proporcional ao tempo em que o título já caminhou desde a sua emissão. Este tipo de marcação, portanto, não implica perdas, mesmo que o título perca valor de mercado, desde que ele não seja vendido. Como o cálculo sempre considera o valor de compra mais um juro, a rentabilidade é sempre positiva. É assim que funcionava grande parte do mercado de fundos de renda fixa prefixada e pós-fixada até o final de maio deste ano, o que gerava menos oscilações no valor das cotas. A regra de marcação pela curva tem efeitos finais similares à de marcação a mercado, desde que o título não precise ser vendido antes do vencimento. Se precisar, no entanto, esta regra implica perdas para os investidores que ficarem nos fundos por mais tempo. Caberá, portanto, aos gestores dos fundos fazer o cálculo de acordo com o que manda a lei para não serem responsáveis por eventual transferência de renda de um grupo de investidores para outro. BC anuncia medidas para ajudar fundos O diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, também anunciou medidas adicionais para tentar resolver a crise dos fundos de investimento. Segundo o diretor, o BC fará uma recompra de até R$ 11 bilhões em títulos públicos gradualmente. De acordo com Figueiredo, essa recompra será feita prioritariamente em LFTs, que têm registrado volumes muito baixos de negócios. Para fazer face a essa recompra, o BC também decidiu fazer um recolhimento compulsório adicional num montante de R$ 11 bilhões. Esse recolhimento adicional será feito através do aumento do compulsório - montante que as instituições financeiras precisam manter imobilizado - sobre a poupança e os depósitos à vista e a prazo. O compulsório sobre poupança subirá dos atuais 20% para 25%; o que incide sobre depósitos à vista, passa de 45% para 48%; e o que incide sobre depósitos a prazo, passa de 15% para 18%. Também serão realizados leilões de troca de títulos de vencimento longo por papéis mais curtos. Segundo Figueiredo, essa troca abre uma possibilidade de ajuste da carteira dos fundos de investimento. Ainda segundo o diretor, o montante das trocas dependerá da demanda que vier a ser apresentada pelos fundos. Segundo ele, esse "encurtamento tático da dívida está sendo adotado pelo BC para acalmar a vida financeira dos cidadãos e empresas, enquanto não se resolvem essas incertezas internas e externas". Ele disse ainda que o BC está adotando essas medidas porque parte da premissa de que essa fase de turbulências é de curta duração. Leia nos links abaixo mais sobre a marcação a mercado dos fundos, a recomendação de especialistas e dicas de investimento.