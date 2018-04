CVM multa Mansur em R$ 500 mil O empresário Ricardo Mansur, ex-presidente do Mappin e da Mesbla, foi multado nesta quinta-feira pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em R$ 500 mil e inabilitado para administrar companhias abertas no Brasil por cinco anos. A punição é resultado do julgamento administrativo aberto pela autarquia para apurar abuso de poder e o descumprimento das obrigações de encaminhar à CVM seus balanços financeiros e fatos relevantes referentes à falência do Mappin. O diretor de Relações com Mercado do grupo, Paulo Roberto Pasian, foi multado em R$ 20 mil e inabilitado a ocupar esse cargo também por cinco anos. Também foram multados Fernando Nascimento Ramos (R$ 20 mil), Leonel Pozzi (R$ 30 mil) e Paulo de Tarso Midena Ramos (R$ 30 mil). Os outros envolvidos no inquérito foram absolvidos.