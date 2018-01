CVM multa Nossa Caixa em R$ 50 mil e adia julgamento do Safra A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) multou hoje em R$ 50 mil a Nossa Caixa pelo descumprimento da norma de marcação a mercado - precificação dos títulos que compõem os fundos pelo valor do dia - de seus oito fundos de investimento em maio de 2002, época em que se acentuou a queda dos títulos do governo que compõem as carteiras de investimento. Além do banco, a autarquia penalizou em R$ 10 mil o diretor responsável pelos fundo na instituição, Armando Antônio Miguel Placco Filho. Este foi o primeiro de uma série de inquéritos sobre marcação a mercado que serão julgados neste ano pela CVM. Em seu voto, o diretor Wladimir Castelo Branco destacou que os indiciados descumpriram não só as regras estabelecidas pelo Banco Central e a autarquia, mas também o regulamento dos próprios fundos da Nossa Caixa que determinava de "forma expressa" a marcação a mercado dos ativos. Banco Safra A CVM também adiou o julgamento do inquérito que apura o descumprimento pelo Banco Safra das regras de marcação a mercado em seus fundos. O presidente da autarquia, Marcelo Trindade, explicou que a decisão foi tomada porque um dos diretores, Sérgio Weguellin, está impedido no caso e nas próximas semanas um novo advogado irá compor o colegiado. O nome de Pedro Marcilio já foi aprovado pelo plenário do Senado. Trindade optou por aguardar a entrada de um novo membro no colegiado para julgar o caso do Banco Safra. A instituição é acusada de não marcar a mercado o fundo Executive FIF, o que reduziu o valor de suas cotas e causou impacto direto no patrimônio.