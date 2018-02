CVM pede que Mittal faça oferta pela Acelor Brasil A siderúrgica Mittal Steel, que em julho se fundiu com a Arcelor, terá de fazer uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para os sócios minoritários da filial brasileira do grupo europeu, disse nesta quarta-feira a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A ordem foi pedida na última terça-feira pela comissão, que interpretou a operação que criou o maior grupo siderúrgico mundial com a aquisição do controle da Arcelor pela Mittal Steel. Ao interpretar a fusão com a compra da Arcelor, a CVM disse que, com base nos estatutos da Arcelor Brasil, a Mittal Steel tem a obrigação de apresentar uma oferta pública de aquisição aos acionistas minoritários da siderúrgica brasileira. "Também foi determinada a imediata publicação de um fato relevante pelo adquiridor do controle, dando a informação ao mercado sobre a interpretação das áreas técnicas da CVM", declarou a entidade por meio de um comunicado. A decisão da CVM pode ser apelada pela Mittal Steel e não inclui os minoritários da Acesita, outra siderúrgica brasileira controlada pela Arcelor. Aquisição No dia 26 de julho a Mittal Steel anunciou que obteve 92% do capital da Arcelor por meio da OPA de aquisição lançada sobre o grupo europeu. Ela também disse que ao adquirir mais de 50% das ações da Arcelor, a Mittal Steel obteve o controle indireto da Arcelor Brasil e assim terá todos os deveres de qualquer acionista controlador. A Arcelor Brasil, que tem uma capacidade instalada de produção anual de 11 milhões de toneladas de aço especial laminado plano e longo, é o resultado da união da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, da Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) e da Vega do Sul. Queda no lucro A decisão da CVM coincide com a divulgação dos resultados da Arcelor Brasil, que nesta quarta informou de uma queda de 45% de seu lucro líquido no segundo trimestre em comparação ao mesmo período de 2005. A Arcelor Brasil ganhou entre abril e junho R$ 509 milhões (aproximadamente US$ 231 milhões), enquanto no mesmo período de 2005 ganhou R$ 920 milhões (cerca de US$ 418 milhões). A empresa atribuiu a queda do lucro à revalorização do real diante do dólar, enquanto disse que, em comparação ao primeiro trimestre, seu lucro foi 59% maior.