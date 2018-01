CVM pede suspensão de negócios com ações da Vale A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou que pediu à Bovespa a suspensão dos negócios com as ações da Vale do Rio Doce por 15 minutos. A autarquia quer que a companhia explique notícias de que teria dobrado seu lucro em 2000. A informação foi dada pela coluna do jornalista Ricardo Boechat, do jornal O Globo. Os negócios com as ações ficarão suspensos até as 11h40.