CVM põe limite à taxa de performance A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou instrução proibindo a cobrança de taxa de performance nos fundos mútuos de privatização com recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Alguns bancos já haviam programado cobrar taxas de performance - incide sobre o rendimento que supera um patamar estabelecido como meta pelo administrador - entre 10% e 20% e até 4% de administração. Entre as mudanças propostas pela CVM, está também a criação de um fundo exclusivo, onde o cotista terá que ficar com os recursos aplicados nas ações compradas do governo por seis meses. A partir dessa data, o investidor tem liberdade de investir apenas nesses papéis ou migrar para um fundo classificado como FGTS carteira livre. Nessa aplicação, o cotista pode se desfazer dos papéis comprados do governo ou incluir em sua carteira de investimentos outras ações negociadas em Bolsa. Na hora de sacar os recursos do fundo, porém, o dinheiro volta para a conta de FGTS administrada pela Caixa Econômica Federal (CEF). É importante lembrar que a aplicação dos recursos dos FGTS nos fundos de privatização em nada altera as regras de saques do dinheiro. Apenas o investimento pode ser diversificado.