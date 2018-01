CVM proibe a cobrança de taxa de performance A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) proibiu a cobrança de taxa de performance nos fundos de privatização com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A medida terá reflexo na venda de ações da Petrobras excedente ao controle do governo, programada para julho. Vários bancos criaram fundos de privatização FGTS em que a taxa chegava a 20%. A comissão criou um fundo destinado exclusivamente para as ações compradas do governo, onde o cotista terá que permanecer, no mínimo, por seis meses. A partir dessa data, poderá optar entre permanecer nessa aplicação e migrar para um fundo FGTS. Nesse fundo, o administrador pode desfazer-se das ações compradas do governo ou apenas incluir outros papéis negociado em bolsas de valores. Na hora do saque, os recursos voltam para a conta de FGTS da Caixa Econômica Federal.