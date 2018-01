CVM quer regularizar aplicação via Internet A regulamentação para a distribuição de fundos de investimento por meio dos sites financeiros pode ser definida no curto prazo. O superintendente de Relações Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Carlos Eduardo Sussekind, afirma que vai dar um parecer oficial sobre a questão até o fim desta semana. Segundo Sussekind, a autarquia recebeu uma solicitação oficial da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) para a elaboração de mudanças no processo de distribuição na semana passada. As alterações já estão em estudo há algum tempo pelo Banco Central (BC). Para a autoridade monetária, as mudanças deverão dar maior segurança e transparência às operações, além de evitar fraudes. Entre os problemas já detectados está a definição do titular das cotas dos fundos. Existem sites cuja aplicação fica em nome do gestor do portal, quando deveria ficar no do cliente, titular nominal e intransferível da conta. Vale lembrar que, por enquanto, essa prática está perfeitamente de acordo com as regras vigentes. Sites estão gerenciando contas e são cotistas principais do investimento Alguns sites, por exemplo, trabalham gerenciando contas-mãe (são cotistas principais dos investimentos). Aos clientes são abertas subcontas (cotistas indiretos). Significa, portanto, que o cliente conta com mais um intermediário na aplicação de recursos. Ou seja, o risco do investimento é do site e não apenas a instituição gestora do fundo. Para os sites, o processo utilizado não oferece risco algum para os clientes, pois se trata de sistemas tão seguros quanto os existentes nos bancos. Existe o temor de que, dependendo da interpretação legal, sendo o portal o cotista direto, no caso de falência, o interventor venha a considerar essas cotas como créditos do próprio portal. Assim, os verdadeiros investidores seriam desapropriados de seus direitos legais. BC aprovou a utilização de assinatura eletrônica Embora ainda esteja desenvolvendo uma regulamentação específica para as transações via Internet, o Banco Central já aprovou a utilização da assinatura eletrônica. A autoridade monetária passou a exigir, desde o fim de junho, que todas as empresas que distribuem fundos de investimento pela Internet adotem um método de criptografia assimétrica. O sistema consiste em um decodificador de informações, que usa uma chave (código) pública e outra privada, para poder estabelecer o processo de decodificação da assinatura. O processo já é utilizado pelas grandes empresas. O método também é obrigatório para as transações do comércio virtual. A chave privada é a assinatura eletrônica do documento, pois substitui a subscrição manual do boleto do cartão. O sistema possibilita ainda conferir o autor da mensagem e, também, se houve alguma alteração no documento criado. Sua validade tecnológica não é discutida pelos especialistas, que não vêem problemas com essa ferramenta. Porém, boa parte dos consumidores ainda rejeita o sistema por receio de fraudes, como ocorreu no ano passado nos Estados Unidos, com a violação de alguns sites.