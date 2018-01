CVM questiona política de dividendos da Petrobras O superintendente de relações com empresas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Fábio Fonseca, afirmou há pouco à Agência Estado que vai enviar hoje uma solicitação à Petrobras para que a companhia se manifeste sobre sua política de dividendos. A petição foi feita pelo advogado Ricardo dos Santos Freitas. Questiona-se o pagamento diferenciado de dividendos para acionistas isentos e não isentos de tributação. Pela legislação, o pagamento de dividendos não sofre a incidência de imposto. Isso ocorre apenas quando são distribuídos juros sobre o capital, com alíquota de 15% retida na fonte. A Petrobras, segundo o advogado, vem pagando os dois tipos de proventos num mesmo bloco. Por entender que todos os acionistas devem receber o mesmo valor final, a empresa desconta de quem tem direito a dividendo e juros sem imposto a quantia que é retirada dos tributados na fonte. A Petrobras, por sua vez, afirma que segue rigorosamente a lei em sua distribuição de proventos. A urgência pedida pelo advogado é explicada porque, no próximo dia 22, a Petrobras paga dividendos sobre os lucros do primeiro semestre desse ano. A Associação Nacional de Investidores do Mercado de Capitais (Animec) também questionou a CVM sobre o assunto, pedindo uma resposta até a última sexta-feira. Tanto Freitas, quanto o vice-presidente da Animec, Gregorio Rodriguez, dizem que ainda não receberam resposta da autarquia sobre o assunto.