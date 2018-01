CVM: R$ 260,55 milhões em títulos da Boi Gordo A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) registrou a emissão de R$ 260.552.853,00 em Certificados de Investimento Coletivo (CICs) da Fazendas Reunidas Boi Gordo. O registro foi concedido ontem e se refere à quarta emissão de títulos da Boi Gordo. Em conjunto com o registro dos CICs, a CVM concedeu registro de companhia aberta e de emissão de ações preferenciais (PN, sem direito a voto) no montante de R$ 315 milhões em ações. No final de março deste ano, a CVM havia desautorizado a emissão de CICs pela companhia. Cerca de R$ 80 milhões em contratos ficaram invalidados na ocasião. O registro de companhia aberta foi pedido à CVM em maio deste ano, por determinação da autarquia como requisito para a emissão de novos contratos.