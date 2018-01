CVM registra emissão de ações PN da Boi Gordo A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) registrou ontem a emissão de ações preferenciais (PN, sem direito a voto) escriturais e nominativas das Fazendas Reunidas Boi Gordo. A empresa emitirá 3,150 bilhões de ações, ao preço de R$ 0,10 por ação, perfazendo um montante de R$ 315 milhões. A distribuição será com garantia de acesso, com oferta inicial (IPO) e encerramento previsto para 20 de outubro. A instituição depositária será o Banco do Brasil. O líder da operação é a Previbank Corretora.