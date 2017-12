CVM revisará balanços da Parmalat divulgados em 2003 O escândalo contábil de mais de 10 bilhões de euros envolvendo a Parmalat na Itália levou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a revisar todos os balanços financeiros da companhia no Brasil em 2003. "Sempre que uma empresa tiver problemas no exterior vamos reexamininar seus demonstrativos", afirmou o presidente da autarquia, Luiz Leonardo Cantidiano. Segundo ele, a decisão é uma questão de zelo e tem como objetivo verificar se nas análises anteriores escapou algo da fiscalização feita pela autarquia. Cantidiano lembrou que a autarquia adotou o mesmo procedimento com a Embratel na época em que foi descoberto um rombo no balanço da americana WorldCom, controladora da operadora brasileira. "Essa revisão não significa que existe problemas. É uma questão de excesso de zelo e cuidado", explicou. No Brasil, a Parmalat ainda não divulgou seu resultado financeiro de 2003, mas, nos primeiros nove meses do ano, a companhia registrou um lucro de R$ 133 milhões. No mercado de capitais brasileiro, a Parmalat tem pouca relevância. Cantidiano informou que a companhia não tem ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo e já conseguiu resgatar os R$ 100 milhões em debêntures (títulos privados) que estavam em circulação no mercado.