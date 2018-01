CVM: rigidez com auditores independentes A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) vai cobrar mais responsabilidade dos auditores independentes que assinarem os balanços financeiros de 2000 das companhias abertas. O alerta foi dado pela CVM no fim do ano passado, atenta à entrega dos balanços até meados de março. A área técnica da CVM encontrou falhas nos últimos relatórios apresentados pelas companhias e quer cobrar uma atuação mais rigorosa dos auditores. Segundo o superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria da CVM, Antônio Carlos Santana, a advertência engloba também as companhias, que terão de informar de modo mais claro e objetivo seus resultados. Ele lembrou que, no caso dos auditores, eles devem estar dentro das regras fixadas pela instrução 308 da CVM, que regula o trabalho. A CVM listou práticas irregulares, como o desrespeito às regras de consolidação e divulgação de informações financeiras. Muitos auditores estão driblando esta norma com liminares concedidas pela Justiça. De acordo com a CVM, esses relatórios deveriam receber uma "opinião adversa", ao contrário do que vem acontecendo - são aprovados com ressalvas. Outra preocupação é a existência de auditores que fazem consultoria e auditoria para uma mesma empresa, o que pode ir de encontro ao termo "auditor independente".