CVM: só Santander e Banespa têm fundos Sabesp O investidor que quiser comprar ações da Sabesp a serem vendidas pelo governo de São Paulo só tem, até agora, duas possibilidades de fundos, caso essa seja sua opção de entrar no negócio. Segundo o superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Carlos Sussekind, apenas Santander e Banespa pediram registro dos chamados FITVM ? SBS, os fundos de investimento em títulos e valores mobiliários. Ele afirmou ainda que as instituições estão oferecendo 5% de desconto para os interessados. Sussekind explicou que qualquer banco pode apresentar proposta para formar um fundo de ações da Sabesp. ?As instituições financeiras podem também formar fundos de cotas para adquirir cotas dos grupos já formados por Santander e Banespa?, afirmou. Na avaliação dele, os fundos dão mais capilaridade à operação do governo do Estado de São Paulo, mas fez questão de lembrar que essa modalidade de investimento difere dos formatos padrão encontrados no mercado. ?Um fundo, normalmente, é constituído com vários ativos para diluir riscos. No caso da Sabesp, o investidor assume 100% do risco desse único papel?.