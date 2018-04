CVM suspeita de manipulação via Internet A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) analisa nos próximos dias o primeiro caso de suspeita de manipulação no mercado acionário via Internet. A autarquia vem apertando o cerco e investigando com mais atenção as operações e informações veiculadas pela rede mundial de computadores. Tanto que já colocou em audiência pública a minuta de uma instrução que vai regular os negócios via Internet no mercado de capitais brasileiro. A decisão da CVM de olhar com lupa as atividades na Internet vai obrigar o investidor a ter mais cuidado nas conversas informais que trava nos sites de finanças. O primeiro caso investigado pelo órgão envolve um rapaz de 24 anos que veiculou notícia falsa pelo bate-papo do site InvestShop, em 21 de março de 2001. Ele escreveu que a companhia Cosipa poderia realizar uma oferta pública para comprar as ações que estavam em mercado. A CVM localizou o investidor e abriu um inquérito administrativo contra ele no ano passado. O caso entra na reta final agora - o acusado vai propor um termo de compromisso em troca da suspensão do julgamento. O advogado do acusado, Symcha B. Berenholc, argumentou que o rapaz nunca teve intenção de manipular o mercado, tanto que o papel não sofreu oscilação significativa no dia em que a informação foi divulgada. Além disso, Berenholc ressaltou que seu cliente jamais obteve informação privilegiada e a notícia transmitida no site já havia sido divulgada na imprensa. Esse caso é emblemático e revela que o investidor brasileiro pode não ter noção da dimensão que uma "conversa informal" chega a tomar. Nos Estados Unidos, a divulgação de informações falsas via Internet seguiu outro rumo e ganhou ares de profissionalismo. Mark Jacob, um rapaz de 23 anos, utilizou o fato de ter trabalhado numa empresa distribuidora de informações para a imprensa, a Internet Wire, para divulgar notícias falsas sobre uma companhia de fibra ótica, a Emulex. O documento foi parar nas telas das agências de notícias Bloomberg e Dow Jones e movimentou as ações da Emulex. O rapaz foi localizado pelas autoridades americanas, responde a processo por fraude e pode acabar condenado a 15 anos de prisão. O presidente da CVM, José Luiz Osorio, considera uma das prioridades do órgão a nova instrução que vai regular operações na rede mundial de computadores. Ele adianta que uma das propostas é obrigar as corretoras da Internet a fornecer aos investidores os fatos relevantes mais recentes sobre a companhia em que se está apostando.