CVM suspende Arruda & Matos A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determinou a suspensão da empresa Arruda & Matos Ltda., de Santa Catarina, das atividades de compra e venda no mercado de valores mobiliários. A punição foi registrada no último dia 25, assim como de Felipe Arruda, de Florianópolis, Jorge Elias Bittar Filho, de Curitiba, e Aurino Soares de Matos, de Balneário de Camboriú. Se os citados não cumprirem a suspensão, poderão pagar uma multa diária de R$ 500,00. As suspensões foram baseadas no art. 15 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, por intermediação irregular no mercado de ações devido à falta de credenciamento.