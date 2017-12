CVM suspende aumento de capital para mexicana Telmex A mexicana Telmex já estreou com problemas em sua primeira grande operação no mercado de capitais brasileiro no comando da Embratel. Nesta quarta-feira, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) suspendeu o aumento de capital de até R$ 1,9 bilhão proposto pela operadora brasileira no final do ano passado. A autarquia alega que a Embratel forneceu informações insuficientes aos minoritários e que ainda privilegiou os acionistas americanos ao encaminhar à SEC, xerife do mercado de capitais nos Estados Unidos, uma quantidade maior de dados. Algumas dessas informações até hoje ainda não foram entregues à CVM ou à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Na deliberação, a comissão destaca que a falha na divulgação de informações pela Embratel pode resultar em futuras sanções. A CVM determinou ainda que no prazo máximo de 24 horas a operadora disponibilize aos acionistas brasileiros todos os textos encaminhados apenas à SEC e também a cópia dos estudos e pareceres elaborados pelos assessores financeiros que serviram de base à formulação da proposta de preço de R$ 4,30 por lote de mil novas ações. "Mencionando-se expressamente um estudo de Goldman Sachs & Co., cujo teor não foi apresentado à CVM, e nem tampouco detalhado, ou mesmo resumido, na ata da referida reunião do Conselho de Administração", diz. Uma das preocupações da autarquia era o fato do acionista controlador ter uma gama muito maior de informação do que o minoritário na hora de decidir se participa ou não do aumento de capital. Quem ficar de fora da operação terá sua fatia na companhia diluída. A CVM estipulou um multa de R$ 5 mil para cada dia que a Embratel não cumpra as exigências da autarquia. A autarquia esclareceu ainda que Embratel deverá receber sinal verde para seguir com seu aumento de capital assim que cumprir todas as exigências determinadas ontem. Quando propôs o aumento de capital, a operadora alegou que os recursos poderiam reforçar o caixa da empresa na hora de aquisições futuras. Há meses analistas especulam sobre a compra da Net e incorporação na Embratel de ativos da Telmex no Brasil.