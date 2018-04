CVM vai apurar alta de ação do Banestes A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) vai apurar a suspeita de vazamento sobre as negociações para a compra do Banestes pelo Banco Brasil. Para isso, vai pedir aos dois bancos a lista dos envolvidos na operação para cruzar com o nome dos investidores que operaram com ações do Banestes na Bolsa de Valores de São Paulo. Na quinta-feira, as ações ordinárias do Banestes figuraram entre as maiores altas da Bolsa e fecharam com valorização de 14,94%, ante 2,44% do Ibovespa . Chamou atenção, também, o giro financeiro do papel, que ficou em R$ 2,5 milhões, muito acima da média de R$ 488 mil dos últimos cinco dias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.