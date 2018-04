CVM vai apurar suspeita de informação privilegiada na Sadia

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) vai apurar uma suspeita de uso de informações privilegiadas com as ações da Sadia, antes da divulgação do fato relevante do dia 25 de setembro, que informou o mercado sobre as perdas da empresa com operações de câmbio. O processo foi encaminhado à gerência de acompanhamento de mercado da autarquia. A CVM informou que esta verificação não pode ser considerada ainda uma abertura de inquérito. No documento, que está no site do órgão, não consta quem solicitou sua abertura. Veja também Entenda as operações de derivativos e suas conseqüências De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Segundo a autarquia, a ausência de um requerente no processo, aberto no dia 10 deste mês, não significa necessariamente que a iniciativa de investigação tenha partido da CVM. "Trata-se da análise tradicional que a autarquia faz em casos como esse. Ainda em estágio preliminar, não há definição sobre inquéritos. A CVM está apenas analisando", informou o órgão, por meio de comunicado. Procurada pela reportagem, a Sadia não comentou o assunto.