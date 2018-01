CVM vê irregularidade e manda Varig refazer balanço A Varig terá refazer o balanço financeiro de 2001 e todos os demonstrativos trimestrais publicados no ano passado. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) detectou uma série irregularidades nos números da empresa aérea, que hoje atravessa uma grave crise financeira. Os técnicos da autarquia destacam em ofício encaminhado à Varig que a companhia vem registrando créditos fiscais futuros como ativo. Segundo eles, a prática que não deveria ser adotada por uma empresa com um patrimônio negativo em cerca de R$ 1,5 bilhão. O uso desses créditos é aceito pela CVM e pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) normalmente em empresas recém criadas, nas quais é possível se esperar um incremento nas receitas. No ofício, a autarquia destaca que o auditor da Varig fez uma ressalva sobre esse tema no balanço da companhia em 2001. Outro erro encontrado é o fato da companhia aérea não ter reconhecido um passivo atuarial de cerca de R$ 500 milhões no demonstrativo do primeiro trimestre do ano passado. A autarquia exige agora o reconhecimento do valor e a divulgação de uma nota explicativa sobre a natureza da rubrica "direitos contra a patrocinadora". Além disso, a CVM informa que a companhia reconheceu no resultado não operacional a reversão de provisões para contingências que deveriam ser tratadas como operacionais. Por isso, ao refazer o demonstrativo, deverá reclassificar essas provisões. Até hoje, a Varig ainda não publicou o balanço financeiro relativo ao terceiro trimestre de 2002. Pelas regras da CVM, a companhia tinha até 15 de novembro passado para divulgar os números. Como não cumpriu a determinação, irá pagar multa por cada dia de atraso. A Varig informou por meio da assessoria que tem um prazo de 15 dias para analisar o ofício e se pronunciar na CVM.