CVRD e Mitsui fecham acordo para navegação A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e a japonesa Mitsui fecharam uma parceria para desenvolver serviço intermodal de cabotagem no Brasil. Com o acordo, será criada uma subsidiária da Docenave, empresa de navegação da Vale. Nessa nova empresa, a Mitsui passará a ter 21% do negócio de cabotagem de contêineres, enquanto a mineradora deterá os 79% restantes. Os valores da transação não foram divulgados. "Esta é uma clara demonstração de confiança de um grande ?player? internacional no mercado brasileiro, e confirma a liderança da Vale no mercado de logística, oferecendo soluções integradas e inovadoras a seus clientes", afirmou, em nota divulgada à imprensa, o presidente da Vale, Roger Agnelli. A operação faz parte da estratégia da Vale de agregar novos serviços ao seu sistema integrado de logística. Em 2001, a Docenave teve um faturamento de US$ 120 milhões. Segundo informações da CVRD, a entrada da japonesa Mitsui no capital de uma subsidiária da Docenave deve aumentar a participação da companhia no setor. A expectativa da mineradora brasileira é de que com a nova estrutura, a empresa alcance uma fatia de mercado superior a 50% em 2003, que será obtida principalmente pelos segmentos de eletroeletrônico, material de construção, petroquímico e alimentício. Para a mineradora brasileira, a parceira com a Mitsui no serviço de cabotagem também trará novas oportunidades em logística integrada no Mercosul. Na mesma nota, a mineradora lembra que a parceria faz parte da restruturação das operações de cabotagem no País e terá impacto direto na melhoria do nível de serviço e expansão da oferta de transporte. A Docenave foi criada em 1962, para operar nas áreas de transporte marítimo e de apoio portuário. Tradicionalmente operando no transporte de granéis, em 1999 o Grupo Docenave, interessado em uma oportunidade de negócios de transporte na cabotagem brasileira, criou um serviço de transporte de contêineres e carga geral. Com sede no Rio de Janeiro, o Grupo Docenave movimenta cerca de 30 milhões de toneladas de carga por ano.