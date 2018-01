Cyrela dará descontos para compra de imóvel pela Internet Com o objetivo de estimular a compra de imóveis pela Internet, a incorporadora Cyrela (www.cyrela.com.br) oferecerá, a partir de setembro, desconto de até 10% na entrada de imóveis situados em sete bairros da capital paulista e que integram a campanha promocional "Eu Quero um Cyrela", no ar desde o início de agosto. De acordo com a diretora de marketing da Cyrela, Carla Fernandes, a empresa investe cerca de R$ 2 milhões anuais em tecnologias e publicidade associados à Internet, mas até agora essas ferramentas vinham sendo utilizadas somente como suporte a outras mídias e modalidades de venda. "Verificamos que é cada dia maior o número de pessoas que acessa nosso site em busca não apenas de informações sobre empreendimentos, mas também de elementos que permitam efetivamente iniciar-se uma transação", acrescenta. Segundo a executiva, a empresa está incrementando seu endereço na Internet com serviços como atendimento on-line, via chat, visitas a apartamentos-modelo virtuais decorados, mapas digitais de localização do tipo "ponto a ponto" e varredura com informações em torno de bairros e regiões da cidade. O objetivo da empresa é acompanhar a tendência da publicidade atual, cada vez mais interativa. Segundo a empresa, a Internet é uma das estratégias da empresa para elevar sua receita em 15% neste ano. Em 2002 a empresa registrou faturamento de R$ 340 milhões.