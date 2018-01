Cyrela e Eztec são premiadas emduas categorias lCyrela, Eztec e MRV foram premiadas com o Top Imobiliário na categoria construtoras. Vice-campeã do ranking, a Cyrela lançou 14 empreendimentos, com 15 blocos, 1.676 apartamentos, totalizando área de 280 mil m2 e valor geral de vendas (VGV) de R$ 1,46 bilhão, segundo os dados da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp).